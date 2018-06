Suspeito de matar 4 pessoas em um restaurante no Tennessee é preso

NASHVILLE, EUA - Autoridades americanas disseram que o homem suspeito de abrir fogo no domingo em um restaurante da rede Waffle House nos arredores de Nashville, no Estado americano do Tennessee, foi preso nesta segunda-feira, 23. A polícia disse que Travis Reinking, de 29 anos, está sob custódia da corporação.

A ação do suspeito deixou quatro mortos e dois feridos no fim de semana. Três vítimas morreram no local e uma quarta no hospital, de acordo com a polícia. Dois feridos estão internados em estado grave.

Acreditava-se que Reinking havia se escondido em uma área arborizada próxima ao restaurante e ao apartamento dele. Cerca de 160 policiais estavam envolvidos nas buscas pelo suspeito.

Os agentes haviam indicado que o agressor estava armado com um fuzil de assalto AR-15, uma arma utilizada com frequência nos ataques a tiros nos EUA, onde há um debate para aumentar os controles de acesso às armas de fogo. / AP, REUTERS e NYT