Suspeito de ataque a diretor do Bolshoi é detido A polícia russa deteve, nesta terça-feira, um suspeito de ter participado do ataque com ácido, realizado em janeiro, contra o diretor do balé Bolshoi. Foram feitas buscas na casa do suspeito e na residência de uma das estrelas da companhia, informou o Ministério do Interior.