Suspeito de ataque em Boston foi morto em tiroteiro Autoridades federais norte-americanas informaram que o homem morto em um tiroteio no Massachusetts Institute of Technology (MIT) era um dos suspeitos dos ataques a bomba durante a Maratona de Boston, na última segunda-feira. A caçada pelo segundo suspeito dos ataques à maratona, que também estaria envolvido no tiroteio dentro do campus que deixou um policial morto, continua.