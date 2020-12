Suspeito de ataque em Nashville estava no veículo que explodiu, diz a polícia

NASHVILLE - Anthony Quinn Warner, um homem de 63 anos cuja casa foi alvo de autoridades de Nashville no sábado, 26, estava dentro do trailer que explodiu na manhã de Natal no centro da cidade. Três pessoas ficaram feridas e pelo menos 20 prédios foram atingidos.

Os investigadores compararam restos mortais encontrados no local com o DNA de Warner, confirmando as suspeitas de que ele se explodiu com o veículo, disse o diretor do Tennessee Bureau of Investigation, David Rausch. A polícia disse que ainda estava investigando o motivo do incidente.

De acordo com o jornal The Guardian, o homem teria desenvolvido uma paranoia sobre a tecnolgia 5G e, por isso, a explosão aconteceu na frente do prédio da AT&T, no centro de Nashville. Para ele, a banda larga de dados seria usada para espionar americanos.

Segundo o porta-voz do Departamento de Polícia de Metropolitan Nashville, Don Aaron, as autoridades vasculharam, no sábado, 26, a casa de Warner em Antioquia, no Tennessee, localizada a cerca de 16 quilômetros a sudeste do local da explosão. Vários vizinhos já tinham dito ter visto um veículo semelhante ao que explodiu no quintal da casa de Antioquia meses antes do atentado.

Warner não era casado e raramente era visto fora de casa, segundo vizinhos. Ele viveu por anos com seus pais e, por algum tempo depois que seu pai morreu em 2011, ele permaneceu com sua mãe, Betty Christine Lane, antes de se mudar para uma casa próxima, disseram vizinhos. Ela não foi encontrada para comentar.

De acordo com Robert Warner, primo do suspeito, ele "gostava de telefones e eletrônicos” como o pai dele. Robert disse que não falava com seu primo há cerca de dez anos e afirmou que muitos membros da família haviam perdido contato com ele.

Some photos showing damage on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/0cWA3oUCDl — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

O homem já foi dono de uma empresa de alarmes e instalou uma série de câmeras de segurança em sua casa.

“Acho que posso descrevê-lo como um recluso”, disse Rick Laude, que mora perto da Warner desde 2010. “Você acenava para ele e ele respondia: Por que você está acenando para mim?”