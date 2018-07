Suspeito de ataques a embaixadas dos EUA é morto

A recompensa por sua captura era de US$ 5 milhões. Ele era acusado de planejar os ataques contra as embaixadas, realizados em 7 de agosto de 1988. As explosões mataram 224 pessoas em Nairóbi, no Quênia, e em Dar es Salaam, na Tanzânia. A maioria dos mortos era queniana e 12 eram norte-americanos.

A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton - que visita a Tanzânia hoje, disse, após a confirmação da morte, que trata-se de um "significativo golpe contra a Al-Qaeda, seus aliados extremistas" e às suas operações no leste da África. "É o fim para um terrorista que trouxe tanta morte e dor a tantos inocente em Nairóbi, Dar es Salaam e em outros locais para tanzanianos, quenianos, somalis e para funcionários de nossas embaixadas", disse Hillary. "As informações são da Associated Press.