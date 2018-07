Suspeito de atentado em Boston se declara inocente

Com sotaque russo, Tsarnaev tomou o microfone e se declarou "inocente", em todas as acusações atribuídas a ele. Promotores federais estão avaliando se pedem a pena de morte para o rapaz de 19 anos.

Autoridades disseram que Tsarnaev e seu irmão mais velho, Tamerlan, são responsáveis pelas explosões que mataram três pessoas e feriram mais de 260 pessoas na maratona no dia 15 de abril. O irmão mais velho de Tsarnaev foi morto três dias após as explosões em um tiroteio com a polícia. Dzhokhar Tsarnaev foi encontrado logo depois escondido em um barco no subúrbio da cidade.

Esta foi a primeira vez que Tsarnaev apareceu publicamente desde que foi preso em 19 de abril. Fonte: Associated Press.