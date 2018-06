Suspeito de atentado está incapacitado de falar

Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, foi capturado na noite de sexta-feira, escondido dentro de um barco que estava estacionado no quintal de uma casa em Watertown. Ele estava ferido por um tiro e havia perdido muito sangue. Seu irmão Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, também suspeito de participar do ataque da última segunda-feira, foi morto pela polícia na madrugada de sexta-feira.

Em Watertown, os residentes respiraram aliviados no sábado, com a captura do estudante universitário. "É um alívio que isso tenha terminado e ver que todos estão seguros", disse Adam Levy, de 32 anos, que mora a cinco casas daquela onde Tsarnaev foi capturado. As informações são da Dow Jones.