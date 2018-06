Suspeito de crimes na C. do Marfim vai à Corte de Haia Um ex-líder de um grupo de jovens acusado de envolvimento em assassinatos, estupros e perseguição durante atos violentos após as eleições da Costa do Marfim em 2010 se declarou inocente nesta quinta-feira, ao aparecer pela primeira vez ante o Tribunal Penal Internacional (ICC, na sigla em inglês).