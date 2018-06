O superintendente da polícia Ronal Serpas disse que eles estavam à procura de Akein Scott. Segundo a autoridade, ainda é muito cedo para dizer se Scott era o único atirador.

Três vítimas dos disparos permaneciam em estado crítico na segunda-feira, embora os

ferimentos não parecessem ser fatais. A maioria dos feridos já havia sido liberado do hospital. As informações são da Associated Press.