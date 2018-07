Suspeito de duplo assassinato na Venezuela é preso

Logo depois, o presidente da Assembleia Nacional (Parlamento), o chavista Diosdado Cabello também informou a prisão do suspeito, além de outras duas pessoas supostamente envolvidas no crime.

As prisões provocaram troca de acusações entre situação e oposição. Julio Borges, do partido opositor Primero Justicia (PJ) disse que os detidos seriam funcionários locais do Ministério do Ambiente e da Polícia Regional. Cabello rebateu, negando o vínculo e classificando o líder do PJ como "irresponsável e tolo".

A uma semana das eleições presidenciais na Venezuela, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Caracas neste domingo para um comício de campanha de Capriles. No evento, o candidato reforçou a ideia de que o ataque teve motivação política, chamando o caso de "produto da intolerância".

Após a carreata, Capriles se disse "cansado" dos atos de violência. "No dia 7 de outubro, derrotaremos a violência na Venezuela", afirmou. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.