Suspeito de esquartejar estudante é enviado ao Canadá

"O governo do Canadá agradece ao governo da Alemanha pela rápida e decisiva ação alemã nesse assunto", disse o ministro da Justiça do Canadá, Rob Nicholson, em comunicado nesta segunda-feira. Magnotta foi capturado em um cybercafé em Berlim no começo deste mês, após passar alguns dias em Paris.

O caso emergiu quando um pacote com um pé foi descoberto em 29 de maio na sede do Partido Conservador do Canadá. No mesmo dia, uma mão foi descoberta em uma caixa nos correios canadenses. A caixa estava endereçada ao Partido Trabalhista canadense. A polícia disse que bilhetes foram deixados juntos aos pedaços do corpo de Jun, mas não divulgou o conteúdo. Magnotta é procurado pela Justiça do Canadá por assassinato em primeiro grau, esquartejamento de corpo, ameaçar o primeiro-ministro e usar os correios para o envio de material "indecente, imoral e ofensivo".

As informações são da Associated Press.