Suspeito de estupro se mata em prisão da Índia O principal suspeito do estupro e do espancamento que levou à morte de uma mulher em um ônibus de Nova Deli, em dezembro de 2012, cometeu suicídio na prisão nesta segunda-feira, disseram policiais. Ram Singh, acusado de dirigir o ônibus em que a estudante de 23 anos foi estuprada e agredida por um grupo de seis homens, se enforcou com suas próprias roupas, disse G. Sudhakar, oficial da prisão de Tihar. O ataque horrorizou a Índia e provocou protestos sobre o tratamento das mulheres no país.