Suspeito de ferir menina foi libertado em 2009 O suspeito de organizar o ataque contra a estudante paquistanesa Malala Yousuzfai, de 14 anos, foi capturado numa ofensiva militar em 2009 contra o Taleban, mas libertado depois de três meses, disseram ontem dois membros do alto escalão da polícia paquistanesa. Eles o identificaram apenas como Ataullah e disseram que ele é um dos dois homens que dispararam contra ela em um ônibus no Vale do Swat. Ataullah, que deve ter cerca de 30 anos, está foragido e pode ter escapado para o Afeganistão.