Suspeito de fraude, genro do rei da Espanha fechou contrato vinculado à Copa no Brasil Acusado de corrupção, um dos membros da família real da Espanha, Iñaki Urdangarin, fechou um contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) relativo à Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O BID admitiu ao Estado que pagou R$ 140 mil à empresa do genro do rei Juan Carlos sem licitaçao para "analisar opções de apoio ao governo brasileiro frente à preparação da Copa do Mundo 2014".