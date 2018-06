Suspeito de matanças na França visitou o Afeganistão

O promotor François Molins disse que a polícia afegã deteve o suspeito na segunda viagem que ele fez ao Afeganistão e o entregou às tropas norte-americanas, que o colocaram no "primeiro avião rumo à França". Aparentemente, Merah, francês de origem argelina, fez duas viagens ao Afeganistão. Molins disse que a segunda viagem começou em meados de agosto do ano passado e durou dois meses. Molins disse que Merah foi treinado pelos militantes da rede terrorista Al-Qaeda no Afeganistão, informou a agência France Presse (AFP). Mais cedo, uma fonte policial francesa disse que Merah foi preso sob acusações não especificadas na cidade afegã de Kandahar.

As informações são da Dow Jones.