Suspeito de matar 16 civis afegãos é identificado

WASHINGTON - O militar acusado de assassinar 16 civis afegãos é o sargento do exército Robert Bales, disse nesta sexta-feira, 16, um alto funcionário do governo norte-americano. A fonte falou sob a condição de não ser identificada, por se tratar de um acontecimento que abalou as relações entre os dois países.

Antes, o Pentágono havia informado que se tratava de um sargento de 38 anos, que atuava há 11 no exército. Porém, se negou a divulgar o nome do sargento pois as forças armadas identificam publicamente um suspeito depois de acusá-lo formalmente - e Bales ainda não foi acusado.

Nesta sexta-feira, o ele foi transladado a uma prisão militar em Fort Leavenworth, Kansas, nos EUA.

As informações são da Associated Press.