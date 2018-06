Suspeito de sequestro já tinha sido acusado de violência doméstica

CLEVELAND - Um dos suspeitos de sequestrar e manter presas as três mulheres encontradas na segunda-feira em Cleveland, Ohio, havia sido acusado de violência doméstica. Ariel Castro, dono da casa onde estavam Amanda Berry, Gina DeJesus e Michelle Knight, foi preso em 1993 após a denúncia de violência doméstica, mas um júri decidiu não indiciá-lo.

Em 2005, sua ex-mulher - que morreu no ano passado - fez uma denúncia, acusando Ariel de quebrar o nariz dela duas vezes e tentar sequestrar suas filhas. O caso foi arquivado.

Ariel e seus dois irmãos, Onil, 50 anos, e Pedro, 54, foram presos segunda-feira e devem ser indiciados no prazo de 48 horas após a prisão.

A família, amigos e vizinhos de Ariel ficaram surpresos ao saber do caso. "Ele devia esconder a outra personalidade, porque para fazer isso é preciso ter duas personalidades", disse o tio dos suspeitos, Julio Castro.

Correntes. Os investigadores do caso encontraram correntes e cordas na casa de Ariel Castro, onde as três mulheres foram mantidas por quase uma década. "Temos a confirmação de que elas ficaram amarradas. Tinham correntes e cordas no hall da casa", disse o chefe da polícia de Cleveland, Michael McGrath. / REUTERS