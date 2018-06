Suspeito pelo ataque em Paris foi condenado por terrorismo em 2008

PARIS - Um dos três suspeitos do ataque desta quarta-feira, 7, contra a sede do jornal satírico Charlie Hebdo, Chérif Kouachi já foi detido e condenado por relação com o terrorismo, mas foi liberado em 2008.

Os três suspeitos do ataque desta quarta foram identificados como Chérif Kouachi e Said Kouachi, irmãos, e Hamyd Mourad. A foto de Said foi divulgada por jornais franceses.

Chérif não ficou preso após ser condenado porque teve a pena suspensa. Ele foi preso em Paris em janeiro de 2005 quando tentava embarcar para Damasco, na Síria, e ficou detido até o julgamento, em 2008. A intenção dele era seguir para o Iraque, onde lutaria ao lado de insurgentes ligados à Al-Qaeda.

Na época, Chérif afirmou que decidiu se unir a insurgentes motivado pelo abuso de tropas americanas contra prisioneiros de Abu Ghraib, mas disse estar aliviado de ter sido impedido.

Junto com outros recrutados, Chérif contou aos parentes que viajaria para a Síria com a intenção de estudar árabe

Durante o julgamento, a corte afirmou que ele tinha a intenção de atacar alvos judaicos na França. Chérif havia sido condenado a três anos de prisão. /AP e EFE