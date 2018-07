Suspeito pelo atentado de Boston depõe hoje nos EUA

BOSTON, EUA- O acusado pelo atentado a bomba na Maratona de Boston Dzhokhar Tsarnaev compareceu nesta quarta-feira, 10, a audiência do seu julgamento, que pode resultar na pena de morte. Tsarnaev é acusado por 30 crimes, entre eles o uso de armas de destruição em massa.

O jovem, de 19 anos e origem chechena, foi acusado no mês passado de matar três pessoas ao detonar bombas de fabricação caseira, plantadas por ele e seu irmão mais velho no meio da multidão no dia 15 de abril, e de matar um policial que fazia segurança em uma universidade.

O irmão dele, de 26 anos, Tamerlan Tsarnaev, morreu em tiroteio com a polícia em Watertown, subúrbio de Boston, durante operação de busca pelo atentado. / REUTERS