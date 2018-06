Suspeito por ataques na França morreu, anuncia ministro

O cerco policial na cidade de Toulouse terminou nesta quinta-feira com a morte do suspeito pelo assassinato de sete pessoas na região, segundo confirmou o ministro do Interior da França, Claude Guéant.

A polícia entrou no apartamento onde Mohammed Merah, de 23 anos, estava sitiado desde a madrugada de quarta-feira de madrugada.

Segundo Guéant, a decisão de invadir o prédio foi tomada após a perda de contato com o suspeito desde a noite anterior.

Os policiais que invadiram o apartamento teriam sido recebidos a tiros. Guéant afirmou que Merah teria pulado por uma janela do apartamento, com uma arma na mão, e foi encontrado morto no chão.