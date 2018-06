Suspeitos de ajudar Coulibaly em ataque a mercado de Paris são apresentados à Justiça

PARIS - Quatro homens, com idades entre 22 e 28 anos, foram apresentados nesta terça-feira, 20, perante um tribunal na França suspeitos de terem dado apoio logístico ao terrorista Amedy Coulibaly, autor do massacre no supermercado kosher de Paris na sexta-feira 9 e do assassinato de uma policial, um dia antes.

Segundo informou a Promotoria de Paris, suspeita-se que os quatro detidos forneceram armas e veículos a Coulibaly, que morreu após ação policial para invadir o estabelecimento judeu e resgatar os reféns feitos por Coulibaly.

Um dos suspeitos, de 28 anos, é um velho amigo de Coulibaly procedente da mesma cidade, Grigny. Segundo o canal de televisão BFMTV, foram encontrado rastros de seu DNA no material utilizado pelo terrorista durante o ataque.

Ainda não se sabe se os quatro suspeitos sabiam das intenções criminosas de Coulibaly. O ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, afirmou que entre eles há "velhos conhecidos da polícia por fatos de delinquência comum". /EFE