Suspeitos de ataque a Saleh são detidos Autoridades do Iêmen prenderam ontem vários suspeitos de envolvimento no ataque ao complexo do presidente Ali Abdullah Saleh, no dia 4, que o deixou com ferimentos graves. Eles serão indiciados por tentativa de assassinato. Outras sete pessoas ficaram feridas e sete morreram no atentado, cuja autoria o governo atribui a uma tribo opositora.