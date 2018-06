Suspeitos de atentado em Paris podem ter feito refém em fuga Autoridades francesas deslocaram o esforço para a busca dos dois acusados no atentado à redação da revista Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos na última quarta-feira, para a localidade de Dammartin-en-Goële, na região de Seine et Marne, que fica no nordeste de Paris. A imprensa local informa que há um grande número de policiais na região e há relatos não confirmados de que os suspeitos teriam feito um refém.