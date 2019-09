Suspeitos de envolvimento com o Estado Islâmico são presos na Malásia

BANGKOK - A polícia da Malásia anunciou nesta quinta-feira, 26, que prendeu 16 suspeitos de terrorismo, que estariam vinculados ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI). Os suspeitos teriam planejado atentados contra políticos locais.

LEIA TAMBÉM > Estado Islâmico retoma força no Iraque e na Síria

Doze dos suspeitos são da Indonésia, dois são da Malásia e um é da Índia. O último seria integrante do grupo separatista indiano 'Sikhs For Justice', organização cujos membros da religião sij aspitam criar um estado independente.

De acordo com o diretor assistente da divisão antiterrorista do país, Ayob Khan Mydin Pitchay, as prisões foram realizadas durante uma operação especial, que começou no dia 10 de agosto, em Kuala Lumpur e outros cinco estados.

A polícia destacou que alguns dos suspeitos teriam criado uma célula do EI na Malásia, e estariam planejando atentados no país e na Indonésia, entre eles o assassinato de políticos mulçumanos.

Outros dos presos estariam fazendo propaganda do grupo jihadista pelas Redes Sociais, para captar novos membros para o grupo, bem como arrecadar doações para financiar atentados.

Mais de 300 suspeitos de relação com o Estado Islâmico foram presos na Malásia nos últimos anos. De acordo com as autoridades do país, calcula-se que cerca de 100 integraram grupos de combate da organização terrorista que combateram na Síria e no Iraque.

A Malásia tem uma população de quase 30 milhões de habitantes, dos quais 61% são muçulmanos. / EFE