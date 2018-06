Suspeitos de integrar Boko Haram matam líder tradicional da Nigéria Homens armados suspeitos de integrarem o grupo militante islâmico Boko Haram mataram um tradicional líder muçulmano no nordeste da Nigéria nesta sexta-feira, em um ataque contra um carro em que três dirigentes locais estavam viajando, informou o governo do Estado de Borno, no norte do país.