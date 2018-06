Suspeitos de matar opositor tunisiano são detidos

Larayedh declarou, na noite de quinta-feira, que houve um "rápido progresso" na investigação sobre o assassinato de Belaid. Mas ele divulgou poucos detalhes e não confirmou se os detidos foram os próprios assassinos ou pessoas que estariam por trás do crime.

Belaid foi atingido por quatro tiros do lado de fora de sua casa no dia 6 de fevereiro, o que resultou em vários dias de protestos, já que vários manifestantes consideram que o governo foi responsável pela morte do líder de esquerda. As informações são da Associated Press.