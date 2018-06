Suspeitos de terrorismo atacariam Gibraltar Os três suspeitos de terrorismos presos na Espanha, no fim da semana passada, aparentavam estar interessados em praticar um atentado contra um shopping center de Gibraltar, afirmou a emissora americana CNN. Segundo a rede de TV, as forças de segurança espanholas desconfiam que o ataque contra o território britânico ocorreria pelo ar. Um instrutor de paraglider afirmou à polícia que o turco Cengiz Yalcin, suposto facilitador do grupo, queria fotos do estabelecimento "a qualquer custo".