Suspenso decreto que reconvocou Parlamento egípcio

CAIRO - O Supremo Tribunal Constitucional do Egito congelou, nesta terça-feira, 10, o decreto emitido pelo presidente Mohamed Morsi que reconvocou o Parlamento do país, anteriormente dissolvido pela corte. "O tribunal ordenou o congelamento do decreto presidencial", disse uma fonte.

No domingo, oito dias após tomar posse, Morsi, ex-integrante da poderosa Irmandade Muçulmana, ordenou a reconvocação da câmara baixa do Parlamento. A sessão ocorreu nesta terça e foi curta - durou apenas cinco minutos. Em votação rápida, a Casa concordou em buscar uma opinião legal sobre a decisão que invalidou as últimas eleições.

A medida presidencial evidenciou a luta de poder entre o presidente e o Supremo Tribunal Constitucional, que, no mês passado, afirmou que certos artigos da lei que rege as eleições parlamentares são inválidos e anulou a eleição.

Com Dow Jones