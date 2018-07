Suu Kyi é eleita para o Parlamento de Mianmar

O partido de Aung San Suu Kyi declarou ontem que a líder da oposição birmanesa e Nobel da Paz conquistou uma cadeira no Parlamento de Mianmar após as eleições de ontem. O resultado ainda não é oficial, mas é prenúncio de uma nova era para o país que avança para a democracia após décadas de ditadura.

Se o resultado for confirmado, Suu Kyi se tornará parlamentar em um órgão esmagadoramente controlado pelo partido governista, que tem o respaldo dos militares. Diante da sede do partido em Rangum, centenas de opositores comemoravam sempre que a apuração, exibida num telão, se mostrava favorável à candidata.

As eleições foram descritas pelos governos estrangeiros como um avanço democrático em um país que viveu sob a mais brutal ditadura da Ásia. Centenas de jornalistas estrangeiros e equipes de observadores internacionais tiveram permissão para ir a Mianmar para assistir à votação.

A União Europeia e os EUA disseram que a lisura do resultado será fundamental para determinar se as duas potências poderão abolir as sanções econômicas contra o país. Suu Kyi e outros opositores queixaram-se de uma série de "irregularidades" durante a campanha, mas as infrações são insignificantes perto do tratamento brutal sofrido pela oposição no passado. Do ponto de vista numérico, os resultados não afetarão o equilíbrio de poder em Mianmar - só foram escolhidos 10% do Parlamento. A apuração começou após a votação, mas os resultados oficiais só sairão em alguns dias. / NYT