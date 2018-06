Syriza deve ficar com metade dos 300 assentos do Parlamento grego, diz Ministério

As estimativas indicam que o Syriza ficará com metade dos 300 assentos do Parlamento, ao receber 36,5% dos votos. A margem de erro, entretanto, prevê que o número de assentos poderá ficar entre 149 e 151, e o resultado final só será sabido ao fim da contagem dos votos.

Se o Syriza não conseguir no mínimo 151 lugares no Parlamento, terá que buscar um governo de coalizão ou promessas seguras de apoio que lhe permitam formar um governo minoritário.

Com 17,6% das urnas apuradas, o Syriza lidera a eleição na Grécia com 35% dos votos, contra 29,3% do partido Nova Democracia, do primeiro-ministro Antonis Samaras, de acordo com números oficiais.

Pesquisa divulgada pela estatal Nerit TV projeta vitória do Syriza, que teria entre 36% e 38% dos votos, ante a faixa de 26% a 28% dos votos do Nova Democracia. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires