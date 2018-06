Syriza pode obter 25% dos votos em nova eleição grega

Fontes dos dois partidos disseram hoje que o Syriza pode conseguir cerca de 25% dos votos numa segunda eleição, 7,2 pontos porcentuais acima do nível de 16,8% obtido pela legenda nas eleições de domingo. As fontes do Nova Democracia e do Pasok se recusaram a fornecer as projeções para a votação dos dois partidos. Nas eleições deste fim de semana, os conservadores ficaram em primeiro lugar, com 18,9% dos votos, enquanto os socialistas terminaram em terceiro, com 13,2%.

Hoje, o líder do Syriza, Alexis Tsipras, desistiu de tentar formar um governo de coalizão. Agora a tarefa passa para o líder do Pasok, Evangelos Venizelos, que a partir de amanhã terá três dias para forjar uma aliança. Caso o líder socialista também não consiga um acordo com os outros partidos, o presidente grego pode convocar todas as legendas com representação no Parlamento para tentar forjar uma coalizão. Se isso não for possível, o país deve convocar novas eleições dentro de aproximadamente um mês.