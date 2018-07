Syriza tem preferência do eleitor grego, apura pesquisa

Na pesquisa do VPRC, publicada no jornal Ellada Avrio, o Syriza aparece com 30% da preferência do eleitorado. Em seguida vem o Nova Democracia, do atual primeiro-ministro, Antonis Samaras, com 28%. Em terceiro lugar está o Aurora Dourada, com 12%. Os outros dois partidos que fazem parte da coalizão que está no poder perderam popularidade. O Partido Socialista (Pasok) aparece com apenas 7,5% das intenções de voto, enquanto o Esquerda Democrática tem 4%.

A pesquisa, realizada nos dias 4 e 5 de setembro, ouviu mil pessoas. Os resultados da sondagem mostram que 76% dos gregos acreditam que o país está indo na direção errada, enquanto 86% não estão satisfeitos com o desempenho do atual governo. As informações são da Dow Jones.