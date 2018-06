Tailandeses apelam para improvisos nas cheias

O presidente de Honduras anunciou que os ônibus do transporte público da capital do país, Tegucigalpa, serão vigaidos por militares. Cada veículo terá um soldado a bordo para, segundo o governo, diminuir as ocorrências de assaltos a passageiros.

A revista infantil Qaws Quzah, muito difundida na Tunísia, sofrerá um processo judicial por ter publicar um "guia" sobre coquetéis Molotov. O texto dizia às crianças que as armas improvisadas são muito úteis em protestos e sublevações populares.

A polícia de Zurique prendeu amigos que encenaram um sequestro por diversão. Os jovens, fãs de filmes, decidiram reconstituir uma cena de crime, mas testemunhas viram um homem ser arrastado para dentro de um carro e acionaram os policiais.