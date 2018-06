Tailandeses tentam impedir registro eleitoral

A manifestação desta segunda-feira é a mais recente tática usada pelos manifestantes para tentar forçar a renúncia da primeira-ministra tailandesa, Yingluck Shinawatra.

Para tentar conter as manifestações, a premiê convocou novas eleições em 2 de fevereiro. No final de semana, o Partido Democrata, opositor ao regime de Shinawatra, informou que boicotaria a corrida eleitoral.

De acordo com a Comissão Eleitoral do país, oito partidos conseguiram fazer o registro eleitoral. Outras legendas teriam conseguido se inscrever uma delegacia de polícia. Fonte: Associated Press.