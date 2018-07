Tailândia decreta feriado para facilitar fuga das enchentes

PANARAT THE, REUTERS

GUM - A Tailândia anunciou cinco dias de feriado nesta terça-feira, 25, para dar à população uma chance de escapar das enchentes que se aproximam da capital Bangkok.

As autoridades também ordenaram a retirada dos moradores de um bairro residencial nos arredores da cidade, depois que um dique foi destruído pelas águas.

O feriado tailandês começa na quinta-feira, 27, e segue até o dia 31 de outubro e vale para Bangkok e para outras 20 províncias afetadas pelas piores enchentes em 50 anos no país.

As enchentes forçaram o fechamento de sete áreas industriais nas províncias de Ayutthaya, Nonthaburi e Pathum Thani, vizinhas de Bangkok, gerando prejuízos de bilhões de dólares, interrompendo cadeias de fornecimento e deixando 650 mil pessoas temporariamente desempregadas.

O governo anunciou um orçamento de 325 bilhões de baht (10,6 bilhões de dólares) na terça-feira, 25, para ajudar na reconstrução do país.

As enchentes já mataram pelo menos 366 pessoas desde meados de julho e afetaram as vidas de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, com mais de 113 mil vivendo em abrigos temporários e 720 mil necessitando de assistência médica.

Apesar dos esforços das autoridades para evitar a inundação de Bangkok, níveis recordes de água no rio Chao Phraya, que atravessa a cidade, aumentam os riscos de enchentes no centro da capital tailandesa, especialmente se as fortes chuvas retornarem.

O aeroporto de Don Muang, o segundo maior de Bangkok, seria fechado temporariamente nesta terça-feira, 25, considerando as dificuldades que passageiros e funcionários terão para chegar ao terminal. A previsão é de que seja reaberto em 1o de novembro.

O principal aeroporto, Suvarnabhumi, não foi afetado por estar em uma área mais alta. No entanto, a Thai Airways International, que opera em Suvarnabhumi, disse que reduziria o número de voos por conta da falta de funcionários.

O centro para a resposta à crise do governo está localizado no distrito de Don Muang, um de três distritos inundados desde sábado, e a premiê Yingluck Shinawatra disse na terça-feira, 25, que o centro deve ser transferido para outro lugar.

O centro deu instruções para que moradores do bairro residencial de Muang Ake, no norte de Bangkok, se retirem nesta terça-feira, depois que um muro de proteção na província próxima de Pathun Thani foi rompido.

Segundo previsões do Departamento Meteorológico, pancadas de chuva devem atingir a capital nesta terça-feira, 25, e na quarta-feira, 26, depois de três dias de seca.