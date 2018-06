Tailândia enfrenta protestos na véspera das eleições Manifestantes de oposição tentaram impedir a distribuição das urnas em diversas partes da Tailândia neste sábado, véspera das eleições gerais no país. Na capital, Bangcoc, dezenas de opositores do governo da primeira-ministra Yingluck Shinawatra cercaram um centro de distribuição das urnas. A polícia precisou separar os manifestantes de um grupo de cerca de 200 partidários da premiê, que estavam armados com paus e barras metálicas.