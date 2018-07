Tailândia: marido que ameaçou mulher com faca é detido A polícia tailandesa dominou um homem que sequestrou a sua esposa e a manteve durante seis horas sob a ponta de uma faca na garganta, em uma avenida de Bangcoc. A polícia afirmou que o homem estava drogado. O impasse, que ocorreu na frente da multidão na capital tailandesa nesta quinta-feira, acabou quando um policial se aproveitou de um momento de distração de Sakdawut Hamsiri, se aproximou e disparou um choque de alta voltagem de taser contra o agressor. A polícia dominou Hamsiri, que ficou paralisado no asfalto, e o levou detido. A mulher parece ter ficado com alguns cortes superficiais no pescoço mas não sofreu ferimentos mais graves. A polícia disse que ainda desconhece os motivos para o ataque de Hamsiri.