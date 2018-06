Tailândia: miss depois de pedir morte de manifestantes

Waluree Ditsayabut, de 22 anos, anunciou nesta segunda-feira com lágrimas que cedia o seu título que também lhe dava o direito de competir no concurso de beleza internacional Miss Universo.

A atriz e ex-apresentadora de televisão disse que a chuva de comentários brutais nas redes sociais havia roubado o sonho dela e de sua mãe.

Weluree foi ridicularizada na internet por comentários que ela havia publicado previamente no Facebook, nos quais pedia a execução de todos os simpatizantes do ex-governo da Tailândia, que descreveu como opositor da monarquia no país. A ex-missa também foi chamada de obesa por alguns usuários da rede social. Fonte: Associated Press.