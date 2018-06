Tailândia: mortos em explosão de bomba chegam a oito

O chefe do esquadrão antibombas da polícia tailandesa, Kamthorn Auicharoen, disse que operários de construção encontraram a bomba enterrada em uma construção e venderam para a loja de sucatas, que fica no bairro de La Plakao, no norte de Bangcoc. Segundo ele, trabalhadores da loja estavam usando um cortador térmico a gás para desmontar a bomba quando ela explodiu.

A explosão destruiu a loja e danificou casas vizinhas. "Provavelmente esta é uma bomba derrubada de um avião durante a Segunda Guerra Mundial", disse Kamthorn.

Bangcoc foi bombardeada por aviões norte-americanos e britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi invadida por forças japonesas e serviu como um centro para a campanha do Japão no Sudeste Asiático. Bombas enterradas dessa época são encontradas de tempo em tempo em outras cidades asiáticas, como Hong Kong e Cingapura. Fonte: Associated Press.