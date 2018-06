Tailândia proíbe barriga de aluguel para estrangeiros em busca de acabar com "turismo do útero" O Parlamento interino da Tailândia aprovou uma lei que proíbe os estrangeiros de buscarem serviços de barriga de aluguel, numa tentativa de acabar com a indústria do “aluguel do útero”, que tornou o país do Sudeste Asiático um dos principais destinos para o turismo com essa finalidade.