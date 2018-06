Tailândia propõe eleições gerais no dia 3 de agosto O governo Da Tailândia propôs à Comissão Eleitoral para que as eleições gerais sejam realizadas no dia 3 de agosto. "Recebemos uma carta do governo ontem, propondo o dia 3 de agosto", disse Somchai Srisuthiyakorn, um dos cinco comissionários da agência eleitoral. "O governo nos pediu uma resposta até esta sexta-feira. Os representantes devem se reunir nesta quarta-feira para avaliar o pedido do governo.