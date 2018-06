Tailândia: protestos continuam, apesar de trégua Manifestantes tailandeses contrários ao governo da Tailândia marcharam até os portões da sede da polícia nacional no centro de Bangcoc, nesta quarta-feira, apesar da trégua, acertada um dia antes, em razão da chegada do aniversário do rei do país, Bhumibol Adulyadej, na quinta-feira.