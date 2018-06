Tailândia: tribunal ordena que primeira-ministra seja afastada do cargo

De acordo com a Corte, Yingluck violou a Constituição do país quando decidiu rebaixar o cargo do então chefe de segurança, Tawin Pleansri, para beneficiar seu cunhado, em 2011. A Corte afirmou que a primeira-ministra foi desonesta e que agiu por conflito de interesses.

"Yingluck abusou do poder para beneficiar a si mesma e as pessoas próximas a ela. Por isso, determinamos que ela saia do cargo imediatamente", afirmou juiz em um veredicto televisionado. Fonte: Dow Jones Newswires.