Taiwan confirma três casos da variante brasileira do coronavírus

TAIPEI - O governo de Taiwan disse neste domingo, 21, que havia confirmado três casos da variante do coronavírus descoberta pela primeira vez no Brasil. Por isso, todos que chegarem do País passrão por quarentena a partir desta semana.

Leia Também Travados entre a pandemia e a política, alguns países proíbem vacinas rivais

O ministro da Saúde, Chen Shih-chung, informou que as três pessoas, cujas infecções iniciais foram anunciadas no mês passado e que estão sendo tratadas no hospital, foram confirmadas no sábado com o que é conhecido como variante P1.

Chen acrescentou que a partir da meia-noite de quarta-feira, 24, qualquer pessoa que chegue a Taiwan do Brasil ou que tenha estado no País nos últimos 14 dias deve ficar em quarentena em uma instalação centralizada por duas semanas, já que chegadas do Reino Unido e da África do Sul também devem evitar a propagação de variantes encontradas lá.

Todos os outros que chegam a Taiwan devem ficar em quarentena em casa por 14 dias. Essas pessoas são acompanhadas de perto pelas autoridades para garantir que não saiam de casa.

Taiwan manteve a pandemia sob controle graças à prevenção precoce e eficaz, incluindo o fechamento de suas fronteiras. Existem apenas 40 casos ativos em tratamento em hospitais./ Reuters