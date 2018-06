Taiwan e China terão encontro histórico, mas devem evitar temas sensíveis O ministro de Taiwan para assuntos relacionados à China vai se encontrar em fevereiro com o vice-ministro do Exterior chinês, responsável pelas relações com Taiwan, no que vai ser a reunião oficial de nível mais alto entre os dois lados desde 1949, mas, segundo disse o ministro de Taiwan nesta terça-feira, eles não vão discutir "temas políticos sensíveis".