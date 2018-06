Taiwan lança projeto para construir submarinos e navios militares

TAIPEI - O governo de Taiwan lançou nesta terça, 21, um projeto para construir submarinos e navios militares em uma cerimônia celebrada em uma base naval no sul da ilha.

De acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, o objetivo do país é aumentar investimentos nesse setor, adquirir equipamentos bélicos nos Estados Unidos e intensificar o desenvolvimento próprio de aviões, mísseis, submarinos e navios militares.

Desenvolver submarinos próprios é um ponto importante da política da presidente Tsai Ing-wen, presente na cerimônia. Os principais fabricantes de submarinos se recusaram a vendê-los para a ilha devido à oposição chinesa. A mandatária quer unir desenvolvimento de armas com o avanço tecnológico por meio da cooperação com o setor privado, promovendo a criação de empregos.

"Fortalecer a capacidade de combate submarino é muito necessário na defesa de Taiwan. É um problema que todos reconhecem", afirmou.

O projeto coincide com uma retórica crescente de intimidação da China, tanto no front político, para combater a independência de Taiwan, como no militar, com o envio de barcos e aviões às proximidades da ilha e ao mar da China Meridional.

Atualmente Taiwan conta com dois submarinos norte-americanos da Segunda Guerra Mundial e dois holandeses da década de 1980. / EFE e REUTERS