Taiwan legaliza casamento entre pessoas do mesmo sexo

TAIPEI, TAIWAN - O parlamento do Taiwan legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo na manhã desta sexta-feira, 17, em uma decisão sem precedentes na Ásia.

Os deputados da ilha aprovaram confortavelmente a lei que permite que casais homoafetivos formem "uniões permanentes exclusivas", além de uma cláusula que também lhes garante o direito de registrarem o casamento em agências governamentais.

A lei coloca o Taiwan na vanguarda do crescente movimento pelos direitos dos homossexuais na Ásia e é uma importante vitória para a comunidade LGBT do país, que luta há anos para obter direitos semelhantes aos dos casais heterossexuais. Ainda em maio de 2017, o Tribunal da ilha emitiu uma opinião histórica que julga inconstitucional o fato de privar pessoas do mesmo sexo do direito de se casarem.

Nos últimos meses, a oposição conservadora mobilizou-se contra essa legislação e apresentou projetos de lei alternativos que defendiam uniões limitadas para casais homoafetivos. Hoje, o parlamento analisou três propostas de lei diferentes, e decidiu adotar a mais progressista dentre elas, que usa a palavra "casamento" para referir-se à união homoafetiva.

Centenas de defensores dos direitos LGBTs se reuniram em meio a fortes chuvas em frente ao parlamento durante o debate sobre a lei que provocou uma forte divisão de opinião em Taiwan. / AFP