Taiwan libera suspeito de acidente de trem sob fiança e promotores vão apelar

HUALIEN - Um tribunal de Taiwan libertou neste sábado, 3, sob fiança, o gerente de um canteiro de obras cujo caminhão as autoridades acreditam ter causado um acidente de trem que matou ao menos 50 pessoas, mas os promotores juraram apelar, enquanto familiares lamentavam o morto no local do acidente.

O acidente de sexta-feira, 2, foi o pior acidente ferroviário de Taiwan em sete décadas, quando um trem expresso atingiu o caminhão que havia escorregado por um barranco ao lado dos trilhos do canteiro de obras. O gerente do local é suspeito de não ter acionado corretamente o freio. O trem, com quase 500 pessoas a bordo, estava viajando de Taipei, a capital, para Taitung, na costa leste, quando descarrilou em um túnel ao norte da cidade de Hualien. Quarenta pessoas estão hospitalizadas, entre as 178 feridas relatadas.

Os promotores solicitaram a um tribunal a detenção do gerente sob a acusação de causar morte por negligência, disse um funcionário do Ministério da Justiça. Mas um tribunal em Hualien libertou o gerente, Lee Yi-hsiang, sob um título de T$ 500 mil ($ 17.525), embora isso o impedisse de deixar Taiwan por oito meses e dissesse que ele teria que ficar em Hualien.

O tribunal disse que, embora a queda do caminhão no trajeto do trem tenha sido possivelmente devido a negligência, "não havia possibilidade de conspiração". Yu Hsiu-duan, chefe da promotoria de Hualien, disse que vai apelar da decisão. "O tribunal disse que não havia motivo para mantê-lo sob custódia", disse ela a repórteres. "O tribunal mudou para uma fiança de $T 500 mil (moeda local)."

O advogado de Lee, nomeado pelo tribunal, recusou-se a comentar aos repórteres quando ele deixou o tribunal. Membros da família visitaram o local na tarde deste sábado (horário local) para lamentar os mortos, alguns gritando "Volte!", trazendo pertences pessoais como bonecos.

A pessoa mais jovem com morte confirmada era uma menina de seis anos e a mais velha um homem de 79 anos, de acordo com uma lista de vítimas emitida pelo governo.

Os trabalhadores começaram a mover a parte traseira do trem, que estava relativamente ilesa, pois havia parado do lado de fora do túnel, longe do local do acidente.

Outras seções mutiladas permaneceram no túnel, onde o oficial do corpo de bombeiros Wu Liang-yun disse que mais corpos provavelmente serão encontrados. “Ainda estamos realizando um trabalho de resgate”, acrescentou.

O presidente Tsai Ing-wen visitou hospitais em Hualien para falar aos familiares e sobreviventes, agradecendo as pessoas comuns e grupos não governamentais pelos esforços de ajuda. "Isso mostra o lado bom da sociedade taiwanesa", disse ela.

O governo ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro por três dias em luto, enquanto a embaixada de fato da França em Taipei confirmou que um de seus cidadãos havia morrido no acidente.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que um cidadão americano estava entre os mortos e outro estava desaparecido.

Em um raro sinal de boa vontade da China, que reivindica Taiwan como seu próprio território, o presidente Xi Jinping expressou suas condolências pelo acidente, disse a agência de notícias estatal Xinhua.

O acidente aconteceu no início de um longo fim de semana de férias. O trem estava lotado de turistas e residentes voltando para casa para o tradicional dia de varredura do túmulo para limpar os túmulos dos ancestrais.

Taiwan não tem restrições para viagens domésticas, já que a pandemia da covid-19 está bem controlada, com apenas alguns casos ativos no hospital. O pior acidente de trem de Taiwan foi em 1948, quando se estima que 64 pessoas morreram quando um trem pegou fogo. /Reuters