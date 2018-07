Taiwan: Partido do governo reivindica vitória na eleição

Com cerca de 80% dos votos apurados, Ma liderava sobre a rival Tsai Ing-wen, do Partido Democrático Progressivo, por cerca de 6 pontos porcentuais.

Os eleitores pareciam concordar com a visão de Ma sobre a necessidade de relações melhores com a China. Já Tsai enfocou em sua campanha a crescente desigualdade de renda na ilha. Um terceiro candidato, James Soong, que já integrou o partido do atual presidente, estava com 2,8% dos votos. As informações são da Associated Press.