Taiwan protesta contra plano filipino de explorar ilha

"O Reed Bank faz parte das ilhas Spratly ... e nós rejeitamos qualquer reivindicação ou ocupação, por qualquer meio, das ilhas e das águas que as circundam," afirmou o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, em comunicado.

De acordo com o ministério, as Filipinas estão planejando uma licitação para explorar petróleo e gás no Reed Bank.

Taiwan, Vietnã, Brunei, China, Malásia e Filipinas reivindicam a totalidade, ou parte, das Ilhas Spratly - que podem estar localizadas sobre grandes reservas de petróleo. As informações são da Dow Jones.